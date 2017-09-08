Завтра томичам представят варианты «Коктейля томича»

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Свои варианты рецепта этого напитка придумают томские заведения общепита и представят на фудкорте Дня томича. Всего на площади Новособорной и на прилежащих улицах будут работать более 20 точек с горячим питанием, напитками и перекусами, сообщает пресс-служба мэрии.

Вдоль проспекта Ленина со стороны пер. Спортивный уже установлены восемь деревянных конструкций, оформленных в едином стиле. В них Make love pizza, хлебопекарный клуб «Зерно», Bit burgers и другие заведения города представят свои лучшие блюда и горячие напитки.

Три томских заведения – кафе «Монпансье», «Шоколад» и бар «Гренки» готовят горожанам сюрприз: «Коктейль томича». Это напиток, который каждый бармен приготовит по собственному авторскому рецепту – таким образом, гости праздника смогут попробовать три вариации этого безалкогольного коктейля.

Для отдыха томичей эта фудкорт-зона будет обустроена как уличное кафе: в день праздника здесь появятся столы и стулья.

Приобрести шашлык, блины с разными начинками и мороженое томичи также смогут на Новособорной. Мобильные купавы будут стоять вдоль ул. Советской. Кроме того, на фестивале «Вкусное местное» по пер. Томский будут представлены буфет-кафе «Компот» и «Мясное кафе». Здесь томичам предложат сытные горячие обеды, десерты и другие блюда. Все эти фудкорт-зоны будут ждать гостей оба праздничных дня – 9 и 10 сентября во время развлекательной программы на площади Новособорной.

Только 9 сентября на перекрестке пр. Ленина и Московского тракта (вдоль торца здания ТУСУРа) будут работать около 10 торговых точек. Томичей приглашают поесть горячие блины и кукурузу, выпечку, фрукты в глазури, мороженое, сладкую вату, пиццу и роллы, тортильи и другой фаст-фуд. Томская компания «Созвездие Сибири» на этой площадке предложит всем желающим попробовать экологически чистые продукты из кедрового ореха.

Также в течение субботнего дня в Городском саду в рамках мультикультурного фестиваля «Национальность – томич!» все желающие смогут познакомиться с кулинарией разных народностей Томской области.

Тэги/темы: