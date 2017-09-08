ФАС согласовала «ЭР-Телекому» покупку трех томских операторов

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайства АО «ЭР-Телеком Холдинг» о приобретении трех томских операторов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы ведомства.

«Эр-Телеком» намерен купить «Томскую телекоммуникационную компанию», «Томтел» и «Городские интернет сети».

Как следует из материалов аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Томская телекоммуникационная компания» и ООО «Городские интернет сети» принадлежат Onema Investments Ltd (Кипр), ООО «Томтел» — Strl Telecom Holdings Ltd (Кипр).

«ЭР-Телеком» — второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Абонентская база компании насчитывает порядка 6 млн активных абонентов, география присутствия — 556 населенных пунктов по всей стране.

«ЭР-Телеком Холдинг» на 68% принадлежит Пермской финансово-производственной группе Андрея Кузяева. Еще около 16% владеет топ-менеджмент компании, 10% — фонд Baring Vostok, 7% — консорциум иностранных инвесторов.

В середине июня А.Кузяев заявлял «Интерфаксу», что объем инвестпрограммы «ЭР-Телеком Холдинга» в 2017 году составит 15 млрд рублей, из них 50% компания планирует направить на строительство сети, а еще 50% — на сделки M&A.

Как сообщалось, в 2016 году «ЭР-Телеком Холдинг» купил 9 активов, в том числе операторов «Энфорта», «Сибирская телефонная компания», «Деловая сеть — Иркутск», активы «ВестКолл Спб» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Рязани.

Сообщалось также, что ВТБ (MOEX: VTBR) увеличил кредитный лимит компании «ЭР-Телеком» до 45 млрд рублей на срок 7 лет.

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