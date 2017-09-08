Ремонт на Бакунина позволит сохранить мостовую от разрушения - мэрия

8 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Консервация мостовой по ул. Бакунина под выравнивающим слоем позволит уберечь ее от механических и сезонных термических повреждений, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. заммэра — начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергея Аушева.

«Асфальтобетонный скол отличается от асфальта тем, что его при необходимости можно снять. Сегодня мы выравниваем проезжую часть, чтобы сохранить объект и предотвратить трудности в зимней уборке ул. Бакунина. Это мера временная, но вынужденная, она никак не повредит состоянию булыжной мостовой, но спасет от воздействия льда и воды. Позже каменная кладка будет реконструирована», — подчеркнул Сергей Аушев.

В пресс-службе также отмечают, что сегодня асфальтирование ул. Бакунина не ведется. В настоящее время организованы работы по устранению ям и провалов дорожного полотна и консервированию участка брусчатки.

Ремонтные бригады работают на 30-метровом участке с наибольшим количеством повреждений.

По словам специалистов городского управления дорожной деятельности благоустройства и транспорта, существующие дефекты в предстоящий зимний период могут создать трудности для работы снегоуборочной техники. Покрытие участка асфальтобетонным сколом не повредит брусчатке.

Кроме того, эти меры позволят сохранить участок дороги от дальнейших повреждений до начала следующего благоустроительного сезона.

Ранее горожане возмущались проводимыми на Бакунина ремонтными работами. В частности, общественники привлекали внимание к проблеме с помощью надписи «Руки прочь от истории» на свежеотсыпанном участке дороги.

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