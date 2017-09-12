Вкусное Межениновское на Дне томича

12 сентября 2017 / Партнерский материал / Фото: Сергей Степин

Межениновская птицефабрика приняла участие в III Открытом гастрономическом фестивале «Вкусное местное», который прошел в минувшие выходные, 9—10 сентября, в рамках празднования Дня томича.

«В Дне томича, как и в других больших городских праздниках, мы участвуем постоянно. Томичи знают и любят нашу продукцию. И мы понимаем, насколько важно принимать участие в жизни города», — отметила ведущий специалист по продвижению Межениновской птицефабрики Валерия Иванова.

В этом году на Дне томича Межениновская птицефабрика выставила свой дегустационный домик и фотозону в русском стиле в пер. Томском, где проходил гастрономический фестиваль. Девушки-красавицы в русских народных костюмах предлагали томичам продегустировать Межениновскую продукцию: сосиски «МАХ» из трех видов мяса, сосиски из детской линейки «Малышок», колбаса вареная «Российская», колбаски «Егерьские». Рядом с дегустацией располагался ассортимент для продаж. Так каждый житель мог приобрести понравившуюся продукцию.

«Мы даже не ожидали такого ажиотажа. В первые часы к нам на дегустацию выстроились сразу две очереди! Людям настолько понравилась наша колбасная продукция, что к середине первого дня у нас закончился почти весь запас, рассчитанный на выходные», — поделилась специалист по продвижению Межениновской птицефабрики Елена Мазурик.

Не меньший ажиотаж был возле фотозоны от Межениновской птицефабрики. Проходившие мимо люди останавливались, чтобы сфотографироваться в деревенском стиле, дети прыгали в сено, а самых маленьких томичей сажали в телегу.

Все желающие томичи могли принять участие в фотоконкурсе в Instagram. Для участия было необходимо сделать фото в фотозоне Межениновской птицефабрики и выложить в свой аккаунт с хэштегом #вкусноемежениновское.

Участников, набравших максимальное количество «лайков», организаторы от Межениновской птицефабрики наградили фирменными призами.

Фото: Владимир Дударев, Сергей Степин, Вероника Белецкая

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