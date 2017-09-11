В Томске откроется дискуссионная площадка «Городские медиа и городское развитие: совместные стратегии»

11 сентября 2017 / Томский Обзор

Сегодня, 11 сентября 2017 года в 16:00 в конференц-зале ИЭМ ТГУ (Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 12) откроется дискуссионная площадка «Городские медиа и городское развитие: совместные стратегии».

Темой первого круглого стола станет «Городские медиа: WHO WE ARE?».

Круглый стол собирает практиков и исследователей городских медиа: журналистов и издателей, урбанистов и социологов, интернет-продюсеров и дизайнеров, которым предстоит ответить на ключевые вопросы о масс-медиа в городе будущего.

Есть ли будущее у городов без медиа? Или у медиа без городов? Мы предполагаем, что нет. Но чтобы это будущее возникло, нужно понять, что такое городские медиа и кому они нужны.

Мы предлагаем начать с дискуссии, на которой обсудим следующие вопросы:

Что является контентом городского медиа? Какие материалы нужны, и как они воплощаются в разных форматах: публикаций, ТВ-сюжетов, контента социальных сетей?

Кто участвует в создании городских медиа? Действительно ли создание городского медиа стало более горизонтальным и означает включение самих горожан в процесс производства? Кто заинтересован в развитии городских медиа?

В чём цель работы городских медиа? Для чего они нужны читателю, и есть ли у городских медиа разные аудитории? Зачем самим медиа их деятельность, какой в ней смысл?

Результаты, которые будут получены на круглом столе, станут основой для широкого обсуждения темы «умного города» на форуме «Город IT», лягут в основу совместного исследовательского проекта Центра урбанистики ТГУ и лаборатории WSG «Urban Media Landscape», а также используются во всероссийской образовательной программе Urban Media School для специалистов сферы масс-медиа и городского управления. Результаты круглого стола также станут оcновой работы cекции Urban Media на II Форуме университетских городов в декабре 2017 года.

Спикеры и эксперты круглого стола:

Дмитрий Абрамов, организатор образовательных проектов Creative Mornings Moscow и Pecha Kucha Night Moscow

Елена Фаткулина, главный редактор интернет-издания «Томский Обзор», руководитель лаборатории WSG (Томск)

Илья Мясников, декан факультета журналистики Томского государственного университета

Элеонора Игнатович, специалист по городскому развитию, магистрант Университета Глазго

Алексей Козявкин, блогер, член оргкомитета конференции «Город IT» (Томск)

Мария Аникина, заместитель директора по спецпроектам издания «Проспект Мира» (Красноярск)

Никита Пушкин, Евдокия Шеламова, издатели проекта Ground (Томск)

Модератор: Полина Колозариди, социолог, интернет-исследователь, НИУ ВШЭ, клуб любителей интернета и общества

Участники круглого стола: медиаспециалисты, издатели и журналисты, специалисты по городскому управлению и урбанистике, представители интернет-кампаний и творческих индустрий, участники альянса «Умный город», студенты и магистранты ТГУ.

Длительность мероприятия: 2 часа

Вопросы участия и освещения мероприятия:

Елена Фаткулина, главный редактор интернет-издания «Томский Обзор», руководитель лаборатории WSG, +7-906-947-90-18 (тел., Telegram)

Тэги/темы: