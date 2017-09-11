В Томске откроется дискуссионная площадка «Городские медиа и городское развитие: совместные стратегии»
Сегодня, 11 сентября 2017 года в 16:00 в конференц-зале ИЭМ ТГУ (Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 12) откроется дискуссионная площадка «Городские медиа и городское развитие: совместные стратегии».
Темой первого круглого стола станет «Городские медиа: WHO WE ARE?».
Круглый стол собирает практиков и исследователей городских медиа: журналистов и издателей, урбанистов и социологов, интернет-продюсеров и дизайнеров, которым предстоит ответить на ключевые вопросы о масс-медиа в городе будущего.
Есть ли будущее у городов без медиа? Или у медиа без городов? Мы предполагаем, что нет. Но чтобы это будущее возникло, нужно понять, что такое городские медиа и кому они нужны.
Мы предлагаем начать с дискуссии, на которой обсудим следующие вопросы:
- Что является контентом городского медиа? Какие материалы нужны, и как они воплощаются в разных форматах: публикаций, ТВ-сюжетов, контента социальных сетей?
- Кто участвует в создании городских медиа? Действительно ли создание городского медиа стало более горизонтальным и означает включение самих горожан в процесс производства? Кто заинтересован в развитии городских медиа?
- В чём цель работы городских медиа? Для чего они нужны читателю, и есть ли у городских медиа разные аудитории? Зачем самим медиа их деятельность, какой в ней смысл?
Результаты, которые будут получены на круглом столе, станут основой для широкого обсуждения темы «умного города» на форуме «Город IT», лягут в основу совместного исследовательского проекта Центра урбанистики ТГУ и лаборатории WSG «Urban Media Landscape», а также используются во всероссийской образовательной программе Urban Media School для специалистов сферы масс-медиа и городского управления. Результаты круглого стола также станут оcновой работы cекции Urban Media на II Форуме университетских городов в декабре 2017 года.
Спикеры и эксперты круглого стола:
- Дмитрий Абрамов, организатор образовательных проектов Creative Mornings Moscow и Pecha Kucha Night Moscow
- Елена Фаткулина, главный редактор интернет-издания «Томский Обзор», руководитель лаборатории WSG (Томск)
- Илья Мясников, декан факультета журналистики Томского государственного университета
- Элеонора Игнатович, специалист по городскому развитию, магистрант Университета Глазго
- Алексей Козявкин, блогер, член оргкомитета конференции «Город IT» (Томск)
- Мария Аникина, заместитель директора по спецпроектам издания «Проспект Мира» (Красноярск)
- Никита Пушкин, Евдокия Шеламова, издатели проекта Ground (Томск)
Модератор: Полина Колозариди, социолог, интернет-исследователь, НИУ ВШЭ, клуб любителей интернета и общества
Участники круглого стола: медиаспециалисты, издатели и журналисты, специалисты по городскому управлению и урбанистике, представители интернет-кампаний и творческих индустрий, участники альянса «Умный город», студенты и магистранты ТГУ.
Длительность мероприятия: 2 часа
Вопросы участия и освещения мероприятия:
- Елена Фаткулина, главный редактор интернет-издания «Томский Обзор», руководитель лаборатории WSG, +7-906-947-90-18 (тел., Telegram)