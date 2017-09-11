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В Томске откроется дискуссионная площадка «Городские медиа и городское развитие: совместные стратегии»

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Сегодня, 11 сентября 2017 года в 16:00 в конференц-зале ИЭМ ТГУ (Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 12) откроется дискуссионная площадка «Городские медиа и городское развитие: совместные стратегии».

Темой первого круглого стола станет «Городские медиа: WHO WE ARE?».

Круглый стол собирает практиков и исследователей городских медиа: журналистов и издателей, урбанистов и социологов, интернет-продюсеров и дизайнеров, которым предстоит ответить на ключевые вопросы о масс-медиа в городе будущего.

Есть ли будущее у городов без медиа? Или у медиа без городов? Мы предполагаем, что нет. Но чтобы это будущее возникло, нужно понять, что такое городские медиа и кому они нужны.

Мы предлагаем начать с дискуссии, на которой обсудим следующие вопросы:

Результаты, которые будут получены на круглом столе, станут основой для широкого обсуждения темы «умного города» на форуме «Город IT», лягут в основу совместного исследовательского проекта Центра урбанистики ТГУ и лаборатории WSG «Urban Media Landscape», а также используются во всероссийской образовательной программе Urban Media School для специалистов сферы масс-медиа и городского управления. Результаты круглого стола также станут оcновой работы cекции Urban Media на II Форуме университетских городов в декабре 2017 года.

Спикеры и эксперты круглого стола:

Модератор: Полина Колозариди, социолог, интернет-исследователь, НИУ ВШЭ, клуб любителей интернета и общества

Участники круглого стола: медиаспециалисты, издатели и журналисты, специалисты по городскому управлению и урбанистике, представители интернет-кампаний и творческих индустрий, участники альянса «Умный город», студенты и магистранты ТГУ.

Длительность мероприятия: 2 часа

Вопросы участия и освещения мероприятия:

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