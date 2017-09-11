«Томь» на выезде уступила «Тамбову»

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2017 // Фото: Fctomtomsk.ru

Вчера, 10 сентября, в Тамбове прошел матч 13-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого местный футбольный клуб принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Уже на третьей минуте встречи Алексею Сковрцову удалось поразить ворота томичей. Однако гости сумели сравнять счет на 27 минуте: Алексей Померко отправил мяч в ворота «Тамбова». Спустя 10 минут Сергей Шевчук реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. Окончательный счет был установлен на 78-й минуте матча, когда отскочивший от Анте Пульича мяч попадает в ворота «Томи».

В результате встреча закончилась со счетом 3:1. По итогам 13 туров томская команда находится на 12 месте турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 16 сентября в Томске на стадионе «Труд», где встретится с московской командой «Спартак-2».

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