Сергей Жвачкин побеждает на выборах губернатора Томской области

11 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

Избирательная комиссия Томской области обработала все протоколы 778 участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах губернатора региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облизбиркома.

По результатам обработанных бюллетеней, побеждает выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин с 60,58% голосов, говорится в сообщении.

На втором месте кандидат от ЛДПР — председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы РФ Алексей Диденко с 19,38% голосов, на третьем — депутат Законодательной думы Томской области от КПРФ Наталья Барышникова с 11,58% голосов, на четвертом — кандидат от «Справедливой России» — травматолог-ортопед Александр Ростовцев с 6,31%.

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