В Томской области при пожаре в частном доме погиб человек

11 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В минувшую субботу, 9 сентября, в частном жилом доме в городе Колпашево произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме на ул.Трифонова поступило в 23.15. К моменту прибытия пожарных из окон здания шел дым. В доме около дивана сотрудники МЧС нашли тело 36-летнего хозяина квартиры.

В результате пожара в комнате обгорели пол, диван, вещи. Возгорание удалось ликвидировать к 23.34. На месте работали 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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