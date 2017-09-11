В районе вокзала Томск-I появится новая парковка

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

На месте демонтированных неподалеку от вокзала Томск-I торговых объектов будет обустроена новая парковка. Сегодня подрядчики приступили к работам на перекрестке пр.Кирова-ул.Елизаровых, сообщает пресс-служба мэрии.

Большой торговый объект, занимавший участок по пр.Кирова, 64а. Это семь киосков, объединенных в один комплекс площадью более 100 кв.метров, снесли в августе по решению Кировского районного суда.

На освободившемся месте в сентябре 2017 года районная администрация обустроит автопарковку. Всего здесь будет создано порядка 20 машиномест. В сообщении уточняется, что это позволит улучшить ситуацию с парковками в оживленном районе, где размещены железнодорожный вокзал, офисные и торговые объекты, жилые дома.

Всего с начала 2017 года в Кировском районе демонтированы 13 нестационарных торговых объектов, которые размещены без правоустанавливающих документов, либо с договорами, сроки которых истекли. На сегодня администрация района ведет демонтаж павильона кафе по пр. Кирова, 20а – в перспективе это позволит открыть сквозной проезд по ул. Вершинина.

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