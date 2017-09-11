Пассажир «Жигулей» погиб в пьяном ДТП с неопытным водителем в Северске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Вчера вечером, 10 сентября, в Северске произошло ДТП в результате которого погиб 35-летний пассажир «Жигулей», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 23.20 на ул.Ленина, 44. Здесь ВАЗ-21074 съехал с дороги, врезался в дерево и припаркованный Toyota Camry, а затем опрокинулся.

«Управлял «Жигулями» 27-летний молодой человек, который на момент происшествия находился в состоянии опьянения. Его водительский стаж 1 год», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель серьезные травмы, пассажир отечественного автомобиля погиб.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Vk.com/tomsk123

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