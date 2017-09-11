Следователи проверяют сообщение о некачественной еде в томском кадетском корпусе

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2017 // Фото: Мария Аникина

Следователи проверяют информацию о том, что томские кадеты отказались от приема некачественной пищи, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«В настоящее время следователи СО по Октябрьскому району г.Томск проводят проверку обстоятельств, изложенных в средствах массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники управления Роспотребнадзора инициировали внеплановую проверку пищеблока Томского кадетского корпуса из-за сообщений о червяках в каше.

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