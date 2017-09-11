Депутаты томской облдумы встретились с китайскими коллегами

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

На прошлой неделе впервые состоялась международная межпарламентская встреча представителей законодательной власти Томской области и китайской провинции Ляонин.

Как сообщается на сайте парламента, в ходе встречи спикер Оксана Козловская и заместитель начальника Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Ляонин Лю Чжэнкуй подписали Протокол о сотрудничестве, направленный на развитие и укрепление межпарламентских связей.

Парламентскую делегацию провинции Ляонин Томская область встречает впервые. В ее составе руководство секретариата Собрания народных представителей (СНП), подкомиссии иностранных дел СНП, Канцелярии иностранных дел, Департамента коммерции. Возглавляет делегацию заместитель начальника Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Ляонин Лю Чжэнкуй. Со стороны Томской области во встрече приняли участие спикер областного парламента Оксана Козловская, председатели профильных комитетов думы, руководители областного департамента международных и региональных связей.

«С нашими китайскими коллегами мы будем искать варианты сотрудничества в области законодательства. Нас, в частности, интересует, что они делают в плане развития лесопромышленного комплекса, какие работают законы, направленные на поддержку бизнеса», – подчеркнула спикер Оксана Козловская.

В ходе встречи Лю Чжэнкуй и Оксана Козловская договорились развивать и укреплять межпарламентские связи между Законодательной Думой Томской области и Собранием народных представителей провинции Ляонин, обмениваться опытом парламентской деятельности и способствовать взаимным деловым контактам. Итогом визита стало подписание Протокола о сотрудничестве.

«Томская область широко известна в провинции Ляонин. Мы предложили в следующем году провести конференцию в сфере образования, науки и техники либо в Томске, либо в Шеньяне. Это тоже позволит укрепить сотрудничество между двумя регионами», - уверен Лю Чжэнкуй.

В завершении Оксана Козловская также отметила, что предложения, прозвучавшие в ходе встречи, касаются не только законодательной, но и исполнительной власти, а также работы Торгово-промышленной палаты области, научно-образовательного комплекса.

«Радует, что коллег из Китая в плане сотрудничества интересует, во-первых, взаимодействие с университетами, а во-вторых, они готовы рассматривать вложение инвестиций в регион по разным направлениям, в частности сельское хозяйство, машиностроительная индустрия и другие», - в завершение отметила спикер.

Напомним, что Томская область и провинция Ляонин сотрудничают уже 10 лет. Так, в настоящее время действуют два соглашения между администрацией Томской области и Народным правительством провинции Ляонин КНР: о взаимном сотрудничестве (с 2006г.) и об установлении побратимских отношений (с 2007 г.). Стороны способствуют расширению взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, а также в области образования, спорта, туризма и гуманитарной деятельности. Кроме того, сегодня в Томской области реализуется крупный российско-китайский проект – введен в эксплуатацию Асиновский лесоперерабатывающий комплекс. Налажены между регионами и вузовские связи. В 2011 году НИ ТГУ открыл в городе Шеньяне «Институт Пушкина», где китайские абитуриенты могут получить информацию об образовательных возможностях Томска, а также изучать русский язык. С 2008 года в НИ ТГУ с аналогичными функциями работает «Центр Конфуция». Томский политехнический университет активно сотрудничает с Шеньянским политехническим университетом.

Тэги/темы: