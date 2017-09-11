По три куска на брата: томичи раскрасили корову из 1604 частей на главном городском празднике (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

На прошедших выходных в рамках гастрономического фестиваля «Вкусное местное» жители города приняли участие в создании арт-объекта из 1604 деталей.

Гастрономический фестиваль «Вкусное местное» уже в третий раз знакомит жителей города с продукцией местных производителей. По традиции, каждая компания старается не просто представить свою продукцию, но и вовлечь гостей праздника в создание какого-нибудь городского рекорда.

Например, производитель Деревенское молочко предложил не просто угощение или игры, а настоящий творческий мастер-класс по раскрашиванию арт-объекта - фигуры коровы в натуральную величину. Каждый желающий получал кисточку и краски, а также возможность оставить свое имя в амбарной книге. В итоге по задумке организаторов фигура коровы к финалу двухдневного празднования должна была из полностью белой превратиться в цветную.

«Сегодня мы в третий раз выступаем на фестивале. В прошлом году удивляли томичей рекордным бутербродом из трех тысяч канапе с моцареллой, — вспоминает заместитель директора по информационной и социальной политике Оксана Туганова. — В этом году решили, что хочется внести творческую составляющую. Поэтому сегодня мы создаем совместный усилиями арт-объект - это корова в натуральную величину. На фигуру мы нанесли разметку из 1604 фрагментов. Надеемся, что 1604 томича у нас и примет участие в раскрашивании».

Раскрашенная фигура будет установлена у Томских товаров, а книга с именами всех, кто принял участие в раскрашивании, войдет в подарочные наборы от «Деревенского молочка». Также один экземпляр будет помещен под стекло рядом с арт-объектом, и еще один попадет в музей.

«Нас знают как производителей полезных и натуральных продуктов, но хотелось бы также запомниться томичам как компания, которая делает что-то интересное для своего города», - добавила Оксана Туганова.

Активнее всего в раскрашивании участвовали дети — к середине праздника у фигуры выстроилась очередь. Некоторым художникам повезло, вместо предполагаемого условиями одного подхода на человека им удалось раскрасить несколько частей коровы. В итоге в раскрашивании фигуры животного приняли участие около 540 человек.

«Мне кажется, раскрашивание объединяет, и в итоге фигура будет напоминать нам о празднике еще не один год. Я на фестивале уже в третий раз, и мне очень нравится этот праздник, особенно когда проводят какие-то мастер-классы или приглашают поучаствовать в создании чего-либо, например в создании арт-объекта», — рассказала одна из участниц раскрашивания, 14-летняя Альбина, раскрашивавшая фигуру вместе с младшей сестрой.

Также компания организовала фотозону и проводила игры возле своего стенда - все желающие могли сфотографироваться в шапке-ушанке и испытать себя в известной детской игре в «классики».

Текст: Катерина Маас

Фото: Владимир Дударев, Сергей Степин

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