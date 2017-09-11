Сергей Панов на Дне томича открыл гастрономический фестиваль (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Самым «вкусным» событием Дня томича-2017 стал двухдневный гастрономический фестиваль «Вкусное местное», который открыл председатель Думы города Томска Сергей Панов.

Традиционным местом проведения фестиваля стала площадь перед зданием СФТИ. В этом году томские производители вновь удивили томичей гастрономическими рекордами.

«Уважаемые томичи, я поздравляю вас с нашим замечательным праздником Днем томича. У Томска большая история, но замечательно, что появляются и новые традиции. Третий год в Томске празднуется наш городской праздник - День томича, — отметил Сергей Панов. — В нашем уникальном городе можно увидеть и историческую архитектуру, и кружевные деревянные дома, и новые парки, и скверы, но есть еще у нас и очень много вкусного, изготовленного на наших местных предприятиях. Большинству продукция томских фирм давно знакома, а кому не знакома, сегодня есть возможность продегустировать и оценить местное производство».

В составе экспертной комиссии председатель городской Думы принял участие в оценке новых претендентов в Книгу рекордов томичей. Среди рекордсменов фестиваля «Колбасное дерево» высотой 3 метра и весом 1 тысяча килограмм, «Пряничный дом с жар-птицами» – точная копия знаменитого дома с жар-птицами на улице Красноармейской, размером 1,2 м, 225 литров варенья из сосновой шишки и другие.

Фото: Владимир Дударев

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