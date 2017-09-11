Осенью в Томске на Красноармейской высадят почти 1 300 деревьев и кустарников

11 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

В осеннюю акцию озеленения на участке ул.Красноармейская высадят почти 1300 новых деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня подрядчик городской администрации работает на четной стороне ул.Красноармейская на участке от пр.Фрунзе до ул.Герцена. Специалисты подрезают верхушки, распиливают поэтапно старовозрастные и аварийные деревья.

Всего предстоит снести 315 потенциально опасных деревьев. После на этом месте томичи высадят 1288 деревьев и кустарников.

Работы по реконструкции зеленых насаждений организованы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Также в ходе реализации в Томске федеральной программы благоустройства в 2017 году будут обустроены такие общественные пространства как сад «Белое озеро», ул.Дизайнеров, центральная площадь в пос. Светлый, сквер в мкр. Солнечный, парк им.Г.Ворошилова.

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