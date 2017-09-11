Не было никаких оснований ставить под сомнение итоги выборов — глава томского облизбиркома

11 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Глава избиркома Томской области Эльман Юсубов сообщил журналистам, что итоговая явка составила 25,78%. На выборах в областной парламент в 2016 году на избирательные участки пришло 32,8%.

«Мы глубоко убеждены, что не было никаких оснований ни у кого поставить под сомнение итоги выборов. Если и есть какое-то недовольство, то, скорее всего, оно носит эмоциональный характер, так как ни одно жалобы нам не поступило», — приводит слова Эльмана Юсубова агентство «Интерфакс-Сибирь».

Он отметил, что люди обращались в участковые избирательные комиссии лишь для уточнения информации об избирательном процессе.

«Полностью себя оправдала система QR-кодирования, которой было оборудовано почти 500 из 778 участков, мои коллеги в восторге. Все очень быстро, технически совершенно, высоко защищено. Самое главное — теперь ни у кого нет оснований предполагать, что на пути из участковой комиссии в территориальную кто-то что-то подрисовал», — добавил глава томского избиркома.

В свою очередь Сергей Жвачкин, которого цитирует пресс-служба обладминистрации, поблагодарил своих избирателей.

«В Томской области впервые за 14 лет прошли прямые выборы губернатора, и я благодарю всех, кто отдал свой голос в мою поддержку. Я благодарен президентской партии „Единая Россия“, которая выдвинула меня кандидатом в губернаторы. Но не меньше я благодарен партии томичей — десяткам тысяч людей, чью поддержку я чувствую постоянно, вам — особая благодарность», — сказал Сергей Жвачкин.

Он также поблагодарил тех, кто поддержал представителей других политических партий и выразил уверенность, что рост количества неравнодушных людей поможет быстрее решить проблемы региона.

Напомним, по результатам обработанных бюллетеней, побеждает выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин с 60,58% голосов, говорится в сообщении.

На втором месте кандидат от ЛДПР — председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы РФ Алексей Диденко с 19,38% голосов, на третьем — депутат Законодательной думы Томской области от КПРФ Наталья Барышникова с 11,58% голосов, на четвертом — кандидат от «Справедливой России» — травматолог-ортопед Александр Ростовцев с 6,31%.

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