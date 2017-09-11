Томичам расскажут об образовании в России и за рубежом

11 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В следующий четверг, 21 сентября, в Томске в РК «Fакел» (ул. Красноармейская, 120) пройдет выставка «Международное образование» на которой можно будет узнать об обучении в России и за рубежом, сообщают организаторы.

«Бакалавриат и магистратура, все виды постдипломного образования, изучение иностранных языков. Университеты и бизнес-школы из России, Европы, Азии, США и Канады», — говорится в сообщении.

Организаторы выставки обещают живое общение с представителями учебных заведений, консультации экспертов по международному образованию. Также здесь можно будет узнать о подготовке к поступлению и правила приема в 2018/19 учебном году, международных стипендиях и многом другом.



Вход свободный по предварительной регистрации. Начало в 16.00.

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