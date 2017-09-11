Туман и дождь ожидают томичей завтра

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 12 сентября, в Томске возможен дождь, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В Томске ожидается переменная облачность, ночью дождь, утром местами туман, днем местами кратковременный дождь. Также прогнозируется юго-западный ветер с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами усиление до 13 м/с. Температура ночью +9…+11 °С, днем +12…+14 °С.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила личной безопасности и правила дорожного движения: мокрое дорожное полотно способно спровоцировать ДТП и автомобильные пробки.

Тэги/темы: