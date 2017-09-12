Синие волосы, красные брови или как не быть смешной в этом сезоне

12 сентября 2017 / На правах рекламы

Лето прошло, но модные тенденции на яркие образы продолжают радовать нас с подиумов модных показов осенне-зимних сезонов. Дизайнеры предлагают нам яркие цветочные и пастельно-морские оттенки во всех сферах их проявления. Яркие стрелки, цветные брови – конечно, в повседневной жизни такой макияж не уместен, но для выхода в свет можно смело использовать цветные тени и глитеры. Холодное время года обычно не радует нас яркими красками, а потому есть возможность компенсировать это всё в make-up.

В оттенках волос в этом сезоне моду диктуют красные и рыжие оттенки. Клубничный блонд, кофейная вишня, омбре, градиент от красного до черного или цветные прядки, будут выигрышно смотреться на любых волосах. И сделать это можно с помощью пигментов прямого действия, благодаря которым вы получите яркий и насыщенный цвет и искрящиеся оттенки, не повреждая волосы.

Однако не стоит забывать и об уходе за волосами. Здоровые, сильные и блестящие волосы, красивая кожа – вот главные модные тенденция на все времена. Уход должен быть постоянным и актуальным для своего времени года. Профессиональные уходовые средства помогут сохранить цвет и здоровье волос надолго. Обычные средства не могут сравниться с профессиональными по эффективности. Эффект от них виден сразу после первого применения. Они обладают уникальным составом и набором активных компонентов, которые нацелены на решение определенных задач – будь то восстановление, выпрямление, устранение перхоти, сохранение цвета окрашенных волос или придание холодного оттенка.



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