В Томске на Новособорной и в Сквере студотрядов организуют ежедневное патрулирование

12 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Глеб Листвин

Заммэра Евгений Суриков поручил организовать ежедневное патрулирование площади Новособорной и в Сквере студенческих отрядов. В задачи патруля будет входить выявление и пресечение случаев незаконной торговли и оказания услуг в данных общественных пространствах.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в состав групп вошли волонтеры добровольной народной дружины, сотрудники полиции, Санитарной милиции Томска и администрации города.

Ранее Евгений Суриков встречался ранее с самими предпринимателями-организаторами незаконного проката электромобилей и лошадей, чтобы обсудить вопрос легализации их работы. В том числе, коммерсантам предложили официально оформить ИП и выбрать другие места размещения, так как на площади Новособорной и в сквере ССО сегодня запрещено вести коммерческую деятельность.

В рамках последнего заседания думы Томска мэр Иван Кляйн обратился в адрес городского УМВД с призывом объединиться в борьбе с незаконным предпринимательством. Согласно поручению мэра накануне Евгений Суриков провел совещание с участием представителей администрации Томска, полиции и Санитарной милиции.

«Наша задача – вести работу в двух направлениях. Ежедневно на этих общественных пространствах будет дежурить патруль. Со стороны УМВД Томска в этом вопросе нам обеспечена полная поддержка. Второе: нужно продолжить работу с предпринимателями, чтобы обеспечить им другие места для размещения аттракционов», — отметил вице-мэр по безопасности.

В отношении нарушителей будут составлены протоколы по ст. 11.1 (Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания без документов, подтверждающих право размещения нестационарного объекта торговли и бытового обслуживания) и 11.5 (Торговля с рук в неустановленных местах) КоАП Томской области. Штраф за данные правонарушения составляет от 1 до 2,5 тыс. рублей для физических лиц.

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