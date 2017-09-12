Томич нашел 14 учебных мин в лесу

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В воскресенье, 10 сентября, в лесополосе Кировского района Томска прохожий обнаружил предметы, похожие на мины, сообщают в региональном управлении Росгвардии.

На место выехали экипаж вневедомственной охраны, а затем саперы ОМОН.

«В ходе обследования был установлен факт наличия 14 учебных боеприпасов – противотанковых мин, не представляющих опасности, которые впоследствии были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы УМВД», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе регионального УМВД, в настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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