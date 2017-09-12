Глава «Томлесдрева» станет депутатом томской облдумы

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Вакантное место сорок второго депутата Законодательной Думы Томской области займет Антон Начкебия, победивший на довыборах в областную думу по Чулымскому одномандатному избирательному округу № 21, сообщается на сайте парламента.

Место областного депутата по 21-му Чулымскому округу освободилось в октябре прошлого года, после того как избранный там Владимир Кравченко был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ — представителя от Законодательной Думы Томской области.

По предварительным результатам прошедшего 10 сентября голосования, победителем на довыборах в Законодательную думу Томской области по Чулымскому одномандатному избирательному округу стал предприниматель Антон Начкебия. За него проголосовали 6322 избирателя. Ближайшие соперники Юрий Воршилин и Татьяна Каперина получили 1937 и 2598 голосов соответственно.

Антон Михайлович Начкебия родился 15 мая 1986 года. В 2008 году окончил Томский политехнический университет. В настоящее время является председателем совета директоров ООО «Томлесдрев».

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