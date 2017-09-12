18+
18+

Глава «Томлесдрева» станет депутатом томской облдумы

Томские новости, Выборы, ЗД ТО, Дума довыборы депутат Начкебия Глава «Томлесдрева» станет депутатом томской облдумы

Вакантное место сорок второго депутата Законодательной Думы Томской области займет Антон Начкебия, победивший на довыборах в областную думу по Чулымскому одномандатному избирательному округу № 21, сообщается на сайте парламента.

Место областного депутата по 21-му Чулымскому округу освободилось в октябре прошлого года, после того как избранный там Владимир Кравченко был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ — представителя от Законодательной Думы Томской области.

По предварительным результатам прошедшего 10 сентября голосования, победителем на довыборах в Законодательную думу Томской области по Чулымскому одномандатному избирательному округу стал предприниматель Антон Начкебия. За него проголосовали 6322 избирателя. Ближайшие соперники Юрий Воршилин и Татьяна Каперина получили 1937 и 2598 голосов соответственно.

Антон Михайлович Начкебия родился 15 мая 1986 года. В 2008 году окончил Томский политехнический университет. В настоящее время является председателем совета директоров ООО «Томлесдрев».

Тэги/темы: