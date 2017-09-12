Началась регистрация участников на конференцию «Город IT»

12 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 12 сентября, началась официальная регистрация на VIII ежегодную конференцию с международным участием «Город IT», которая пройдет в Томске в ноябре. Подать заявки на участие в событии можно до конца октября, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В прошлом году в конференции приняли участие 800 человек, в этом году мы ожидаем, что их будет больше тысячи», — сообщил руководитель оргкомитета Руслан Фатиханов.

Он также отметил, что на конференцию приглашены ведущие специалисты в сфере IT из Москвы и Санкт-Петербурга, ведутся переговоры с зарубежными экспертами. Традиционно высок интерес к «Городу IT» в сибирских регионах.

«Цифровая экономика предполагает изменения во всех сферах жизни общества, бизнеса и государства, поэтому конференция интересна не только узким специалистам в IT, но и широкому кругу экспертов, университетам, предпринимателям. Мы должны понять, как обеспечить условия для быстрого развития и внедрения цифровых технологий — прежде всего у нас в Томской области, где для этого есть и специалисты, и компетенции», — прокомментировал предстоящее событие заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Зарегистрироваться можно здесь.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября 2017 года. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

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