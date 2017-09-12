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Началась регистрация участников на конференцию «Город IT»

Томские новости, IT, Город IТ, регистрация город IT городIT Началась регистрация участников на конференцию «Город IT»

Сегодня, 12 сентября, началась официальная регистрация на VIII ежегодную конференцию с международным участием «Город IT», которая пройдет в Томске в ноябре. Подать заявки на участие в событии можно до конца октября, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В прошлом году в конференции приняли участие 800 человек, в этом году мы ожидаем, что их будет больше тысячи», — сообщил руководитель оргкомитета Руслан Фатиханов.

Он также отметил, что на конференцию приглашены ведущие специалисты в сфере IT из Москвы и Санкт-Петербурга, ведутся переговоры с зарубежными экспертами. Традиционно высок интерес к «Городу IT» в сибирских регионах.

«Цифровая экономика предполагает изменения во всех сферах жизни общества, бизнеса и государства, поэтому конференция интересна не только узким специалистам в IT, но и широкому кругу экспертов, университетам, предпринимателям. Мы должны понять, как обеспечить условия для быстрого развития и внедрения цифровых технологий — прежде всего у нас в Томской области, где для этого есть и специалисты, и компетенции», — прокомментировал предстоящее событие заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Зарегистрироваться можно здесь.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября 2017 года. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

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