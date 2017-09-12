В Томске задержали подозреваемого в трех поджогах

12 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске задержали мужчину, подозреваемого в серии поджогов в жилом секторе Ленинского района Томска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожары произошли утром 9 сентября. Первое сообщение поступило в МЧС в 04:36. На ул. Большой Подгорной горели сараи. Перехода огня на стоящий рядом деревянный дом удалось не допустить. Площадь пожара составила 20 кв.м.

Через час по ул. Омской загорелся жилой дом с надворными постройками. Пожарные отстояли жилье от огня, но пострадала крыша гаража, обгорели стены дома и его крыша. Общая площадь горения составила 60 кв.м.

В это же время рядом загорелся жилой дом по пер. Анжерскому. На место были направлены пожарные из других районов города. В данном случае огонь нанес более серьезный ущерб. Хозяева лишились дома, бани и надворных построек. Более того, во время тушения пожара взорвался газовый баллон. Площадь пожара составила 100 кв.м.

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