Томские спасатели помогли потерявшимся грибникам

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Вчера вечером, 11 сентября, томские спасатели помогали найти грибников, потерявшихся в лесу между дорогой Тимирязево — 86-й квартал и рекой Жуковкой, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС).

Заблудившиеся - две женщины и подросток - отправились за грибами в 16.00 и с 18.00 безуспешно пытались выйти к цивилизации.

С помощью светозвуковой сигнализации спасатели, сотрудники МЧС и волонтеры отряда «Лиза Алерт» пытались определить местонахождение потерявшихся.

«К счастью, им удалось выйти на магистральный газопровод и пользуясь остатками заряда в батарее смартфона и проблесками сигнала сотовой связи сориентировать поисковые группы», - рассказал Иван Темерев.

В итоге, спасатели на автомобиле УАЗ нашли потерявшихся, и вывезли на трассу.

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