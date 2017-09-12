Томичи приняли участие в международных соревнованиях по альпинизму (ФОТО)

12 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олеся Бабушкина

В начале сентября в Казахстане в Алматы стартовал Чемпионат мира по альпинизму в скальном классе. В состязаниях приняли участие и томские спортсмены, сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Всего в Чемпионате приняли участие 9 мужских команд из 4 стран: России, Казахстана, Украины и Узбекистана. За победу также боролись две женские связки из России и Украины.

По итогам нескольких соревновательных дней в финал вышли 3 команды из Казахстана и одна российская команда из Красноярска. В итоге победу одержали россияне. Томская связка в составе Ивана Темерева и Фёдора Копытова стала пятой.

Фото: Олеся Бабушкина

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