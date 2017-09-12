В Томске открыли площадку с самолетом (ФОТО)

12 сентября 2017 / Пресс-служба Думы Томска / Фото: Предоставлено пресс-службой Думы Томска

В День томича, 9 сентября, на Иркутском тракте, 194г была открыта новая общественная зона, центральным объектом которой стал настоящий самолет Л-410. В торжественном мероприятии открытия принял участие депутат Думы города Томска Алексей Кузьмин.

Как сообщает пресс-служба гордумы, двадцатиместный самолёт Л-410 с бортовым номером RA-67305 летал из Новосибирска в Томск. С конца 1990-х годов самолёт использовали как тренажёр. Потом его перевезли в Томск, с тех пор он находился в одном из частных гаражей. На данный момент самолет прошел реставрацию. Планируется, что весной следующего года внутри судна установят тренажер - симулятор взлета и посадки, где можно будет изучать азы летной профессии. Занятия будут проводиться под контролем сотрудников клуба ретро-техники.

«Самолет - подарок жителям Октябрьского района. Дума города Томска поддержала проект, это вклад в развитие города, в создание общественных пространств, формирование комфортной городской среды. Причем все было сделано без вложений бюджетных средств, так как это частная инициатива общественных организаций, жилищного кооператива «Ласточка» и застройщика. Надеюсь, что жителям понравилось и они будут беречь самолет», — сообщил Алексей Кузьмин.

В рамках торжественного открытия в микрорайоне прошел целый праздник, приуроченный еще и ко Дню томича. Представители военно-исторического объединения «Крепость» и «Ретро-техника Томск» продемонстрировали боевую технику и другие экспонаты времен Великой Отечественной войны. Все желающие отведали кашу из полевой кухни.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы Томска

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