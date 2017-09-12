На заступившегося за женщину томича возбудили уголовное дело

12 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, вытолкнувшего из автобуса пассажира, пристававшего к женщине, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, вечером 28 августа рядом с остановкой «Транспортное кольцо» пассажир маршрутки вытолкнул из автобуса другого пассажира, пристававшего к женщине.

При падении потерпевший ударился головой об асфальт, получив при этом открытую черепно-мозговую травму. На следующий день он скончался в больнице от полученных травм.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, изучается видеозапись, изъятая с видеорегистратора маршрутного автобуса, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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