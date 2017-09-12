В Томске откроют секцию по футболу для девочек-подростков

12 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Впервые в истории томского детского спорта на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы №17 открывается отделение женского футбола, сообщает пресс-служба мэрии.

В секцию приглашаются все желающие томички в возрасте от 9 до 15 лет. Учебно-тренировочный процесс юных спортсменок будет проходить на крытом футбольном поле 60х90 метров.

Группы набираются воскресенье в 11.00, в манеже «Восход» (ул.5-ой Армии, 15). В первые выходные осени в секцию уже записались 15 девочек.

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