Традиционный забег «Кросс Нации» пройдет в Томске

13 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

В субботу, 16 сентября, в Томске на лыжероллерной трассе ДЮСШ зимних видов спорта (ул.Королева, 13) состоится официальное открытие и центральный забег «Кросса Нации-2017», посвященный Всероссийскому Дню бега, сообщает пресс-служба мэрии.

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие. В рамках проведения забегов состоится прием испытаний в зачет городских мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – бег на 1000, 2000 и 3000 метров.

Победители и призеры центрального старта в каждой возрастной группе будут награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, а все участники забега – памятными сертификатами.

Все мероприятия кросса пройдут с 11.00 до 14.30. Для участия в забегах необходимы предварительная запись и прохождение комиссии по допуску к соревнованиям. Комиссия по допуску участников будет работать с 13 по 15 сентября по адресу ул.Белозерская, д.24, 3 этаж (Управление физической культуры и спорта администрации Томска) по следующему графику: 13-14 сентября – с 16.00 до 19.00, 15 сентября – с 10.00 до 12.00.

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