Land Cruiser сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу по «зебре» в Томске

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 12 сентября, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадала 40-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 17.50 на ул.Гоголя. Здесь 62-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 при повороте налево сбил женщину. По предварительным данным, пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами пострадавшую доставили в больницу.

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