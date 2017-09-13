Land Cruiser сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу по «зебре» в Томске
13 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 12 сентября, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадала 40-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в 17.50 на ул.Гоголя. Здесь 62-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 при повороте налево сбил женщину. По предварительным данным, пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С травмами пострадавшую доставили в больницу.
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