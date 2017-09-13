Скончалась депутат Госдумы от Томской области Ирина Евтушенко

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2017 // Фото: Ssmu.ru

На 61-м году жизни скончалась депутат Государственной думы РФ от Томской области Ирина Евтушенко, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

И.Евтушенко стала депутатом Госдумы в сентябре 2016 года. До этого дважды избиралась заместителем председателя думы Томска, работала заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ (под ее руководством были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний), а также главным врачом областного перинатального центра (стояла у истоков его создания).

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