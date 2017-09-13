Обновленный фонтан на Новособорной будет «петь» о Томске

13 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Открытый в День томича фонтан на площади Новособорной будет показывать светомузыкальное шоу, сообщает пресс-служба мэрии.

Фонтан работает ежедневно с 8 до 23 часов, за исключением дня технического обслуживания – вторника. Светомузыкальное шоу можно посмотреть с 13.00 до 13.30 и с 18.00 до 22.30.

В музыкальную композицию включены песни о томской земле, классические произведения в современной обработке, инструментальная музыка. Посмотреть на шоу можно будет до октября, когда фонтан законсервируют на зиму.

Напомним, обновленный фонтан на площади Новособорная открыл мэр Иван Кляйн во время празднования Дня томича – 2017. Ранее по поручению главы города ключевое общественное пространство было реконструировано – заменено озеленение, плиточное покрытие, демонтированы гранитные парапеты, заменено оборудование на фонтане, смонтировано светодиодное освещение. Обновленная площадь Новособорная стала подарком горожанам ко Дню томича.

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