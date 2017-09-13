В октябре в Томске пройдет фестиваль науки

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2017 // Фото: News.tpu.ru

В октябре Томский политех проведет для томичей Фестиваль науки. Жителей и гостей города самых разных возрастов ждут познавательные лекции, шоу химических экспериментов, игры, конкурсы, квесты и даже «Научная мафия», сообщает пресс-служба вуза.

Также томичи могут рассказать о своем любимом научном направлении с помощью рисунков и фотографий на конкурсе #НаукаиЯ. Победителей наградят ценными призами, а лучшие работы примут участие во всероссийском конкурсе 2018 года.

Участвовать в конкурсе #НаукаиЯ могут все желающие. Организаторы ждут работы, посвященные самым разным областям науки. Это могут быть направления, в которых вы работаете или получаете образование, или к которым проявляете интерес, которые кажутся яркими и захватывающими. На конкурс принимаются фотографии, коллажи и рисунки в любых техниках. Главной идеей работы должна стать мечта на тему научного изменения мира.

«Я уверена, что прочитав о конкурсе, люди не будут спешить принять участие, многие скажут: “Я ученый, а не художник”. Но на самом деле принимать участие в исследованиях, придумывать новые механизмы, создавать программы и сравнивать то, что до тебя было несравнимо, — это очень творческий процесс. Я уверена, что создание творческой работы поможет самим создающим визуализировать свои мотивы и цели», — говорит один из организаторов Фестиваля науки, директор Центра занимательной науки ТПУ «Склад ума» Анастасия Дмитриева.

Работы принимаются до 4 октября в фойе 19-го корпуса ТПУ (ул. Усова, 4а). На первом этаже для их сбора установлен специальный ящик. Их можно оставлять с 7:00 до 21:00 в будние дни и субботу, а в воскресенье с 10:00 до 16:00.

Выставка работ участников конкурса стартует 6 октября, затем работы будут весь учебный год украшать фойе 19-го корпуса. Итоги конкурса будут подведены 9 октября.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь и в группе проекта ВКонтакте.

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