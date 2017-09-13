В Томске из-за звонков о минировании эвакуировали школы и торговый центр

13 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали людей из двух школ и одного торгового центра в Томске из-за звонков о бомбе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о школах N40 и N43, а также о торговом центре «Волна». Все эти объекты находятся в разных частях города.

В пресс-службе УМВД по Томской области информацию обещали предоставить позднее.

В свою очередь очевидцы в социальных сетях сообщают, что эвакуация прошла еще в одном торговом центре и еще в двух школах.

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