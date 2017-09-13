Ситуация с сообщениями о минировании в Томске находится под контролем — власти

13 сентября 2017 / Томский Обзор

Ситуация, связанная с анонимными сообщениями о «минировании» социальных и торговых объектов в Томске, находится под контролем, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.

По его словам, администрация Томской области, а также региональные управления ФСБ и МВД России полностью контролируют ситуацию, связанную с провокационными звонками о «минировании» социальных и торговых объектов в Томске сегодня, 13 сентября.

«В нескольких регионах страны, в том числе и в Томске, организованы провокации с телефонными звонками, связанными с «минированием» социальных и торговых объектов», — сообщил Игорь Толстоносов.

Он также добавил, что региональные управления ФСБ и МВД отрабатывают каждое сообщение, проводя обязательное обследование и эвакуацию людей.

«Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций», — отметил Игорь Толстоносов.

Напомним, ранее из-за анонимных звонков были эвакуированы школы и торговые центры.

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