Томский госуниверситет впервые вошел в рейтинг THE в категории «Гуманитарные науки»

13 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томский госуниверситет вошел в группу 201-250 международного рейтинга Times Higher Education в области гуманитарных наук. Из России в этот рейтинг вошли только пять вузов, сообщает пресс-служба ТГУ.

THE Arts & Humanities (гуманитарные науки) охватывает показатели в таких предметах, как искусство и дизайн, литература, лингвистика, история, философия и теология, архитектура и археология.

Вузы оцениваются по каждому предмету по пяти критериям: «Качество преподавания», «Исследовательская деятельность», «Цитирование», «Международная деятельность» и «Доход от работы с индустриальными партнерами».

«В прошлом году агентство выделило только сотню университетов в этих науках, в этом году расширило количество мест в рейтинге. ТГУ показал хороший результат в том числе благодаря высокому количеству цитирований публикаций следующих авторов: Алонсо Габриэль Гутиеррес (ГГФ), Аркадий Сенцов (ФсФ), Сергей Сусляк (Лаборатория междисциплинарных исследований), Алексей Рудой (НИИ ББ), Ярослав Кузьмин (ГГФ), Татьяна Бохан (ФП) и других», – говорит директор информационно-аналитического центра ТГУ Ирина Жолобова.

В сообщении также отмечают, что в общем рейтинге THE Томский государственный университет входит в группу 501-600, в рейтинге QS занимает 323 место.

Первую строку в рейтинге THE Arts & Humanities занял Стэнфордский университет, второе – MIT, третье – Гарвард. Из России в рейтинг вошли только пять российских вузов: Московский государственный на 51 месте, Санкт-Петербургский государственный в группе 126-150, Высшая школа экономики в группе 176-200, Казанский федеральный и Томский государственный в группе 251-300.

Тэги/темы: