Администрацию Томска эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании, бомбу не нашли

13 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Аратян

Сотрудники правоохранительных органов продолжают эвакуировать людей из различных учреждений Томска: якобы заложенное взрывное устройство искали в городской администрации, но звонок оказался ложным, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В настоящее время сотрудники администрации вернулись к работе, уточнил собеседник агентства.

Он также сообщил, что всего в городе было эвакуировано 14 объектов, новых звонков больше не поступает.

В свою очередь пресс-служба обладминистрации сообщает, что ситуация, связанная с анонимными сообщениями, находится под контролем.

«Региональные управления ФСБ и МВД отрабатывают каждое сообщение, проводя обязательное обследование и эвакуацию людей. Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций», — цитируются в сообщении слова заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.

В пресс-службе УМВД по региону по-прежнему не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Томске в среду были эвакуированы несколько школ и торговых центров из-за анонимных звонков о минировании.

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