Администрацию Томска эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании, бомбу не нашли
Сотрудники правоохранительных органов продолжают эвакуировать людей из различных учреждений Томска: якобы заложенное взрывное устройство искали в городской администрации, но звонок оказался ложным, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В настоящее время сотрудники администрации вернулись к работе, уточнил собеседник агентства.
Он также сообщил, что всего в городе было эвакуировано 14 объектов, новых звонков больше не поступает.
В свою очередь пресс-служба обладминистрации сообщает, что ситуация, связанная с анонимными сообщениями, находится под контролем.
«Региональные управления ФСБ и МВД отрабатывают каждое сообщение, проводя обязательное обследование и эвакуацию людей. Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций», — цитируются в сообщении слова заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.
В пресс-службе УМВД по региону по-прежнему не комментируют ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Томске в среду были эвакуированы несколько школ и торговых центров из-за анонимных звонков о минировании.