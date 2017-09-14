В Томске до 9 октября ограничат движение по Алтайской
14 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин
Вчера, 13 сентября, в Томске ограничили движение транспорта по ул.Алтайской на участке от пр.Комсомольского до ул.Жуковского с перекрытием одной полосы, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение, связанное с прокладкой трубопровода, устройством колодцев и переврезкой по ул. Алтайской продлится до 24.00 9 октября. На перекрытом участке разместят временные дорожные знаки.
Томичей просят выбирать для движения другие пути в указанный период времени.
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