В Томске до 9 октября ограничат движение по Алтайской

14 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Вчера, 13 сентября, в Томске ограничили движение транспорта по ул.Алтайской на участке от пр.Комсомольского до ул.Жуковского с перекрытием одной полосы, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение, связанное с прокладкой трубопровода, устройством колодцев и переврезкой по ул. Алтайской продлится до 24.00 9 октября. На перекрытом участке разместят временные дорожные знаки.

Томичей просят выбирать для движения другие пути в указанный период времени.

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