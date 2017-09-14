Медведь ранил охотника в Томской области, животное убито

Томский Обзор / Фото: 14 сентября 2017 // Фото: PIxabay.com

Медведь ранил охотника в Александровском районе Томской области, животное удалось убить, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председатель комитета контроля и надзора за использованием объектов животного мира, регулирования и использования объектов охоты региона Константина Осадчего.

«Трое жителей села Лукашкин Яр решили незаконно добыть лосятины и пошли на охоту на территорию охотугодий в 25–30 км от села. Один из них выстрелил по неясной цели за деревьями, думая, что это лось, а это оказался медведь. Он ранил медведя, который побежал от охотников», — сказал Константин Осадчий.

По его словам, охотникам следовало бежать в обратную от хищника сторону, однако они решили догнать животное. При этом у мужчин было предположительно только одно ружье.

«Без собак гнать медведя — себе дороже. Раненый медведь напал на охотников, и если бы один из мужчин не застрелил его, то животное задрало бы человека насмерть», — пояснил собеседник агентства.

При этом мужчины уверяли сотрудников МЧС и других специалистов, выехавших на место происшествия, что ходили собирать ягоды.

Пострадавшего доставили в городскую больницу Стрежевого, затем перевезли в Нижневартовскую окружную больницу с тяжелыми травмами.

«Состояние мужчины — тяжелое. Находится в реанимации», — сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в медучреждении.

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