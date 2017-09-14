В Томске 16-летняя девушка пострадала при столкновении иномарок

Томский Обзор / Фото: 14 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 13 сентября, в Томске на ул.Клюева столкнулись Kia Rio и Honda Jazz. В результате ДТП пострадала девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.30 в районе пересечения с ул.П.Нарановича. По предварительным данным, 45-летний водитель Kia выбрал небезопасную дистанцию до движущейся впереди иномарки.

В результате происшествия травмирована 16-летняя девушка-пассажир автомобиля Kia Rio.

Тэги/темы: