Томский ТЮЗ откроет театральный сезон «Сказом об Иване-мастере»

14 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено Томским театром юного зрителя

В воскресенье, 17 сентября, томский Театр юного зрителя (пер.Нахановича, 4) откроет новый 39 театральный сезон премьерой спектакля «Сказ об Иване-мастере».

Как сообщают в театре, в основе спектакля лежит пьеса томского автора Александра Казанцева «Ванюша, Иван Петрович». Постановка — это сказка-фантазия, которая позволит погрузиться в сибирский эпос, познакомиться с героями мифов и легенд и понять особенности местных сказаний.

Герои отправляются к таежным болотам, чтобы больше узнать об особенностях края и перенять мастерство резьбы по дереву.

«Множество историй, легенд и мифологических рассказов вызывают живой интерес у всех.... кроме Ивана. Он не верит в существование лесной нечести и старожил тайги. Но более близкое знакомство с таинственной местностью готовит много интересного и даже пугающего! Однако стоит помнить, что даже самым удивительным явлениям всегда есть объяснение. А понимание определенных символов, обозначений и применение их в быту всегда помогало сибирскому человеку обезопасить себя от злого влияния лесных духов и найти общий язык со своими необычными соседями», — описывают содержание в театре.

Первый показ спектакля состоится 17 сентября в 16:00. Кроме того, премьерные показы назначены на 29 сентября и 21 октября.

Цена билетов — от 250 до 290 р. Приобрести их можно в кассе и на сайте театра.

Тэги/темы: