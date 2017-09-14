Судебные приставы арестовали здания Северского завода

14 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы наложили арест на здание опытного завода электромонтажных изделий «Электрон» в Северске. Причиной ареста стала задолженность предприятия, которая составляет более 11 млн. рублей. Еще 858 тысяч составляет исполнительский сбор, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Долг накопился, в основном, из-за неисполнения договорных обязательств перед партнерами (завод занимается производством металлоконструкций) – более 10 млн. Кроме того, около 900 тыс. рублей составляет задолженность по налогам.

Приставы наложили арест на счет, однако, денежных средств на нем не оказалось. Поэтому пристав начала работу с имуществом организации-должника. Были арестованы два производственных и одно офисное здание, а также на мебель, оргтехника и пять прессов. Предварительная оценка имущества с учетом остаточной балансовой стоимости составила около 15 млн. рублей.

Поскольку должник не смог рассчитаться со взыскателями, имущество готовят на оценку специалистом с последующей реализацией.

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