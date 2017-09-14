Томские следователи проверяют сообщение об упавшем тополе, повредившем кровлю

14 сентября 2017 / Томский Обзор

В Томске проводится проверка сообщений о бездействии должностных лиц, не устранивших последствия шторма, во время которого дерево обрушилось на крышу жилого дома в Томске и повредило её.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, должностные лица длительное время не предпринимали действий по устранению последствий шторма, прошедшего в Томске 24 августа. Тогда на крышу двухэтажного жилого дома по ул.М.Горького,18 упал тополь и повредил её.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги/темы: