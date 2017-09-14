Вечером в Томской области ожидается штормовой ветер

Томский Обзор / Фото: 14 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Сегодня вечером, 14 сентября, и завтра, 15 сентября, в Томской области ожидается усиление ветра, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Вечером 14 сентября – 15 сентября по области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура ночью +4…+6°С, днем +14…+16°С.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, связанных с сильными порывами ветра. Рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и различных конструкций, которые могут упасть.

Непогоду рекомендуется переждать в помещении.

Тэги/темы: