Долгоносика, блестянку и мучного жука нашли в крупе, из которой варили кашу томским кадетам

14 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Специалисты Роспотребнадзора подтвердили наличие личинок насекомых в крупе, из которой варили кашу для воспитанников Томского кадетского корпуса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«В ходе лабораторных исследований в рисовой крупе, обнаружены жук малый мучной хрущак, блестянка бурая, долгоносик рисовый. По заключению энтомологов, заражение крупы насекомыми-вредителями произошло до ее доставки в складское помещение школы-интерната», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в ходе проверки специалисты выявили в пищеблоке несоблюдение технологии приготовления блюд из круп, формальное заполнение журнала бракеража готовой кулинарной продукции.

За выявленные нарушения составлены протоколы по ч.1 ст.6.7. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей) на юрлицо «Томский кадетский корпус» и по ч.2 ст.14.43. КоАП (нарушение требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан) — на должностное лицо общеобразовательной организации.

7 сентября управление Роспотребнадзора Томской области начало проверку по информации родителей воспитанников Томского кадетского корпуса о том, что в каше, которую подавали детям, нашли червяков. Следственный комитет также начал проверку данной информации.

Директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков, его заместитель по административно-хозяйственной работе и повар пищеблока уволились по собственному желанию.

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