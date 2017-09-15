Администрация ФК «Томь» предупреждает томичей о мошенниках

15 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Администрация футбольного клуба предупреждает томичей о мошенниках, которые в специальных рассылках сообщают о создании в Томске первой футбольной школы для взрослых, в которой тренеры «Томи» обучают всех желающих футбольным навыкам на профессиональном уровне.

Как сообщается на сайте клуба, футбольные тренеры «Томи», указанные в рассылке, своего согласия на участие в данном проекте не давали и никакого отношения ни сотрудники, ни администрация ФК «Томь» к данному проекту не имеют.

В связи с этим томичам не рекомендуют оплачивать тренировки сомнительным лицам, неправомерно использующим бренд и репутацию ФК «Томь», а также не переходить по подозрительным ссылкам – они могут быть вредоносными.

Вся официальная информация на подобные и другие, касающиеся жизни клуба и его сотрудников проекты, публикуется только на официальном сайте или в официальных группах социальных сетей футбольного клуба.

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