Прокуратура требует от мэрии навести порядок в томском сквере и убрать табачный киоск (ФОТО)

15 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Прокуратура Ленинского района Томска

Прокуратура Ленинского района Томска провела нашла нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях в одном из скверов города, сообщает пресс-служба ведомства.

На территории «Сквера по проспекту Ленина (на пересечении пр. Ленина и ул. Пролетарской)» размещен нестационарный торговый объект – кисок по продаже табачных изделий. При этом, для его размещения была оборудована бетонная площадка, что «повлекло уничтожение древесно– кустарниковой растительности».

Кроме того, проверка показала, что территория сквера захламлена твердыми бытовыми отходами, а вывоз мусора длительное время не осуществлялся.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор района внес предписание мэру Томска с требованием «понудить хозяйствующего субъекта к освобождению незаконно занятой площади особо охраняемой природной территории местного значения, а также провести очистку от мусора».

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Фото: прокуратура Ленинского района Томска

Тэги/темы: