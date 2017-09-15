В Томской области директор транспортной организации украл нефти на 1,5 млн рублей (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские выявили факт кражи более 80 тонн нефти в Томской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, руководитель организации, перевозившей нефть по договору похитил часть топлива. Чтобы скрыть преступления, слитое горючее заменили отходами нефтепереработки. Правоохранители установили факты хищения более 80 тонн нефти на сумму около 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: 70.мвд.рф

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