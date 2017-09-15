Два замгубернатора Томской области ушли в отставку

15 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 15 сентября, избранный губернатором Томской области Сергей Жвачкин принял отставки заместителя по социальной политике Чингиса Акатаева и заместителя по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаила Сонькина. У обоих замов закончились служебные контракты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На аппаратном совещании глава Томской области вручил экс-заместителям почетные грамоты обладминистрации за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и высокий профессионализм.

«Жизнь не стоит на месте, за пять лет я реализовал задачи, которые ставил передо мной в 2012 году губернатор. Опыт работы в новой для меня социальной сфере, работа в исполнительной власти с таким опытным руководителем для меня очень полезны. Мне всего 51, и я планирую продолжить реализовывать себя в других направлениях», — отметил Чингис Акатаев.

В свою очередь Михаил Сонькин отметил, что покидая кабинет остается в команде губернатора.

«Благодарен за эти несколько лет работы в команде Сергея Анатольевича Жвачкина. Рад, что мои знания и опыт в сфере инновационного бизнеса пригодились на государственной службе», — сказал Михаил Сонькин.

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